La ricetta per il futuro Diversificare ora

(Di lunedì 30 settembre 2024) Impensabile abbandonare d’emblée gli impianti sciistici che sono fulcro del tessuto economico e sociale delle montagne oggi, ma è anche anacronistico immaginare che le piste da sci possano continuare a essere l’unico investimento possibile per lo sviluppo degli ambienti montani., puntando su capitale umano ed innovazione: questa la strada, secondo Anna Giorgi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Milano e responsabile del polo Unimont della Statale di Milano (la sede è a Edolo), che ha appena pubblicato il libro bianco nazionale sulla montagna, studio dettagliatissimo che analizza dati e prospetta ‘visioni’ per superare la marginalità delle aree montane. "Bisogna premettere che le montagne sono definite sentinelle del cambiamento climatico e da tempo ci dicono che è in atto una rivoluzione. Le temperature che avevamo a 1.