La musica italiana insieme ‘Per la Pace – Live contro le guerre’ | gli artisti che partecipano e quando ci sarà l’evento

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lanon resta indifferente a quello che sta accadendo nel mondo e alcunihanno deciso di esibirsi in un concerto di solidarietàlale guerre‘. Dal Medio Oriente all’Ucraina, passando per Gaza, tutti uniti per dire stop alla guerra. Vediamochi cie dove si svolgeràlale: da Elodie ad Annalisa, tutti gliin concerto, eccolale guerre‘ è un grande evento di solidarietà che ha l’obiettivo di promuovere lae sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie causate dai conflitti. Alcunidel panoramale italiano hanno scelto di unirsi in un concerto che si terrà il 23 ottobre 2024 all’Unipol Forum di Milano, Assago.