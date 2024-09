La BC Servizi SBA sfiora la rimonta ma cade a Siena | Mens Sana vince 79-74

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 30 settembre 2024) Finale amaro per la BCScuola Basket Arezzo, che vede sfumare lanegli ultimi istanti contro la, perdendo 79-74 nella prima gara di campionato. Dopo un inizio equilibrato, la squadra amaranto paga una prima metà di gara sottotono, soprattutto nel secondo quarto, dove i padroni di casa hanno allungato fino a +21. L’avvio di partita aveva illuso i tifosi aretini: dopo un rapido 6-2 iniziale, il primo quarto si è concluso sul 24-16 per, grazie ai canestri di Pucci e Neri. Il momento più critico per la BCarriva nel secondo quarto, quando lamette a segno un break di 12-2, spingendosi fino al 38-19, costringendo Arezzo a rincorrere. Nonostante una schiacciata di Kader che spezza il blackout, la SBA chiude il primo tempo sotto di 18 punti (52-34). Nel terzo quarto, la reazione degli amaranto è immediata.