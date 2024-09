Jabil di Marcianise 420 licenziamenti sempre più vicini | nulla di fatto al Ministero

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non sembra esserci alternativa al licenziamento per i 420 lavoratori dello stabilimentodi, in provincia di Caserta: la fabbrica chiuderà entro il 31 marzo 2025. L’ultimo tavolo tecnico aldel Lavoro si è risolto in undi. All’incontro hanno partecipato i vertici aziendali, i rappresentanti sindacali, i dirigenti di due Ministeri (Imprese e Lavoro), i rappresentanti della Regione Campania e Invitalia. La proposta dipropone di far assumere i 420 dipendenti da una nuova società. I sindacati sono scettici e ritengono che se anche questa strada possa essere percorribile, il problema non potrebbe essere risolto prima di tre anni. Nel frattempo i dipendenti e le loro famiglie sarebbero lasciati nell’incertezza e nel bisogno.