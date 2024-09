Iran | Se non cambia la Guida Suprema Ali Khamenei tutto resterà uguale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – "Le scelte rilevanti sono sempre in mano allaAli. Ci inganniamo se pensiamo che il nuovo presidente Masoud Pezeshkian, sebbene più moderato rispetto a Raisi, abbia un’autonomia e possa incidere e portare l’su una strada riformista. La risposta è purtroppo no. Non c’è una vera competizione tra riformisti e radicali. La sua elezione è solo una trovata del regime per gettare fumo negli occhi e lui farà quello chegli dirà di fare, non altro. È lo specchio di Ali. Più presentabile, certo, ma sempre lui. E gliiani lo sanno". Così la scrittrice Pegah Moshir, autrice di ‘La notte sopra Teheran’ e attivista dei dritti umani.