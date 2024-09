Il tesoro di Putin

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 settembre 2024) Perché tanto odio dell’America per la Russia? Alla caduta dell’U gli Usa potevano portare Mosca in orbita occidentale, così avrebbero avuto un alleato. Invece hanno fatto il contrario.Ugo Berninivia email Gentile lettore, si pensa spesso che l’avversario degli Usa sia la Cina. Ma la Cina ha due punti deboli: la sua economia dipende molto dalle esportazioni in Europa e la sua forza militare (350 testate nucleari) è ridotta. Ben diversa la posizione di Mosca. Gli Usa sanno bene che una sua saldatura con l’Europa creerebbe la più grande potenza economica del pianeta e poi anche militare, perché l’Europa si accorgerebbe di non aver bisogno dell’ombrello atomico Usa, potendo usufruire di quello russo. Sarebbe la fine dell’egemonia americana. Non a caso, quandopropose l’ingresso di Mosca nella Nato, Clinton rispose di no. La Russia possiede 6.