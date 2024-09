Il ministro Giuli e l’ultimo esame alla Sapienza Il prof | Ha preso 30 Ma è polemica | Anticipato ed a porte chiuse

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 - Ildella Cultura Alessandroha sostenuto il suo ultimouniversitario prima della laurea in Filosofia, ed è giàsul fatto che si sarebbe svolto prima del previsto e, secondo alcuni studenti, a. "Non è stato a” Ma Gaetano Lettieri,essore ordinario di Storia del cristianesimo e delle chiese dell'universitàche stamattina ha esaminato il titolare del Collegio romano, stoppa la protesta sul nascere: "E' andato molto bene, era preparatissimo e ha30. Non è stato un, la porta era aperta. Ci sono stati dei poliziotti per ovvi motivi di sicurezza.