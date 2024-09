Il messaggio di Netanyahu agli iraniani | Israele è con voi presto sarete liberi

Leggi tutta la notizia su lapresse

Benjaminha diffuso unvideo rivolto al popolo iraniano. "Ogni giorno vedete un regime che vi sottomette, fa discorsi infuocati sulla difesa del Libano, sulla difesa di Gaza. Eppure ogni giorno quel regime fa sprofondare la nostra regione nell'oscurità e nella guerra. Ogni giorno, i loro burattini vengono eliminati. Chiedete a Mohammed Deif, chiedete a Nasrallah. Non c'è nessun luogo in Medioriente chenon possa raggiungere. Non c'è luogo in cui non andremo per proteggere il nostro popolo e il nostro Paese. Ogni momento che passa, il regime vi sta portando più vicino all'abisso. La stragrande maggioranza deglisa che al regime non importa nulla di loro. Se gli importasse, se gli importasse di voi, smetterebbe di sprecare miliardi di dollari in guerre inutili in tutto il Medioriente.