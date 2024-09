Il 2024 Player’s Handbook ha conquistato un grande record

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nella prima settimana dal suo lancio, avvenuto il 17 settembre, ilè diventato il prodotto di Dungeons & Dragons venduto più rapidamente nei 50 anni di storia del gioco. Questo successo supera quello del Calderone Omnicomprensivo di Tasha, il precedente detentore del, che ha raggiunto il successo alla sua uscita nel 2020. “Non potremmo essere più soddisfatti del clamoroso successo di critica, dell’accoglienza dei fan e del lancio dadel, e dobbiamo ringraziare i nostri fedeli fan per questo. Hanno svolto un ruolo fondamentale nel contribuire a rendere questo prodotto ciò che è”, ha dichiarato Jess Lanzillo, Vicepresidente dei Prodotti e del Franchise di D&D per Wizards of the Coast.