I giovani e la violenza Calci e pugni alla festa in piazza Minorenne finisce all’ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Una bella serata, con migliaia di persone a passeggio nel centro storico e sulle mura cittadine dove in ogni strada c’era qualcosa da seguire grazie"Notte Visibile" organizzata dal Comune. Solo che qualcuno ha voluto rovinare l’aria didandosele di santa ragione e l’amarezza è ancor più grande considerata l’eta dei protagonisti: tuttissimi. Il ragazzino rimasto ferito e portato in ospedale non ha ancora compiuto 15 anni. Follia. Tutto nasce inin seguito – pare – a qualche parola di troppo rivolta a una ragazzina che era in compagnia di amici. Parole offensive, di stampo razzista, sarebbero poi arrivate anche verso alcuni suoi amici.