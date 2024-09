Finito il percorso in Coppa Toscana de La Romolini Immobiliare Dukes

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 – Dopo la vittoria casalinga contro Cus Pisa, Lasi gioca il secondo turno disul campo di Pino Dragons Firenze. L’inizio della partita si gioca all’insegna dell’equilibrio, ma i padroni di casa riescono a tirare con percentuali più alte e si guadagnano diversi rimbalzi in attacco, che gli permettono di chiudere il primo quarto avanti 18-13. All’inizio del secondo periodo, Firenze compie però il primo vero strappo della gara, tenendo laa secco di canestri per quasi quattro minuti e guadagnando la doppia cifra di vantaggio. Una distanza che, nonostante i canestri di Hassan e le giocate di energia di Santiago, resiste fino all’intervallo, al quale si arriva sul sul 37-27 in favore di Pino Dragons.