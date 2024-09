DAMMI TRE PAROLE è il Debutto di ANTHEAL

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 30 settembre 2024) Da venerdì 27 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “TRE”, il primo singolo didisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 20 settembre. “Tre” è il Primo Singolo diDal 27 settembre 2024, sarà in rotazione radiofonica “TRE”, il primo singolo di, disponibile sulle piattaforme di streaming digitale a partire dal 20 settembre. Questo brano promette di catturare l’attenzione degli ascoltatori con la sua intensa narrazione e melodia accattivante. Un Racconto di Amore Terminato “tre” è una canzone che esplora le complessità di un amore che ha vissuto momenti felici ma che, alla fine, arriva al termine. La canzone si apre con un racconto evocativo di come la protagonista e il suo partner si siano conosciuti e dell’intenso desiderio di averlo al suo fianco.