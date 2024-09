Cosa è la manovra di Heimlich il gesto che ha salvato la vita alla bidella di Carrara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 –è ladi? E’ ilche ha consentito ad un giovane studente delle superiori di salvare laad unache stava soffocando a causa di una merendina. Chiamata così in onore del chirurgo toracico Henryche l’ha inventata, si tratta di una tecnica di primo soccorso che può salvare chi ha un corpo estraneo incastrato nelle vie aeree. Ladiviene insegnata in tutti i corsi di primo soccorso. Si esegue comprimendo il diaframma di una persona, spingendolo verso l'alto, in modo da causare un colpo di tosse (determinato artificialmente dal violento aumento della pressione intratoracica) e la conseguente espulsione del corpo estraneo. Per farla si possono alternare 5 colpischiena tra le scapole impressi con il palmo della mano.