Caso Pierina due telefoni e quattro orologi digitali di Dassilva nelle mani del super consulente

(Di lunedì 30 settembre 2024) Rimini, 30 settembre 2024 – Si è svolta oggi alle 12.30, nell'aula L del Tribunale di Rimini, davanti al gip Vinicio Cantarini, l'udienza per il conferimento dell’incarico aldel tribunale chiamato a svolgere accertamenti sui dispositivi elettronici di Louis, il 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio per l'omicidio diPaganelli. Gli accertamenti riguarderanno due cellulari, un Samsung e un iPhone,distintie infine due laptop Lenovo e Acer. Saranno passati ai raggi x foto, video, dati della cronologia della navigazione internet, eventi di sistema, chat intrattenute con qualsiasi applicazione (messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp).