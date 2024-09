Bayer Leverkusen-Milan Fonseca | Non voglio cambiare ma Morata è in dubbio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024)o, 30 settembre 2024 - "Non penso di, lo ripeto, dobbiamo avere continuità. Soprattutto a livello difensivo siamo cresciuti e questo è un test importante. Ho detto ai giocatori che dobbiamo essere perfetti in primis in difesa". Sono le prime parole di Paulo, alla vigilia di, seconda giornata di Champions League, in programma domani (martedì 1 ottobre) alla BayArena. Paulopotrebbe scegliere lo stesso undici che ha schierato con Lecce e Inter per raccogliere i primi tre punti in Champions Sulla fascia di capitano data a Leao contro il Lecce: "Prima di me i capitani alerano quelli con più presenze. Lo rispetto, mauna leadership condivisa. Ne abbiamo cinque in questo momento, domani vedremo chi sarà". Su: "Ha fatto un grosso sforzo per giocare l'ultima partita. È ine lo gestiremo.