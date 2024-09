Basket in serie C presentazione ufficiale del CUS Cosmocare alla città di Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 –, mercoledì 2 ottobre alle 18 nella sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, per ilCus, in attesa dell’esordio nel campionato diC, sabato a San Vincenzo. Conclusa la preparazione, agli ordini di coach Andrea Scocchera, ilCusha terminato il precampionato a Livorno, in occasione del Trofeo organizzato al PalaCosmelli dlocale US. PRECAMPIONATO – La compagine universitaria ha iniziato le gare amichevoli con la formazione di Divisione Regionale 1 della Libertas Lucca, superata per 72-68, ed è cresciuta nella prova con la pari categoria Folgore Fucecchio, superata per 55-47 con 23 punti di Ciano e molta sostanza da parte di Burgalassi, Carpitelli e Spagnolli.