Baby gang in azione pugni e calci per il marsupio Non avevano più di sedici anni

(Di lunedì 30 settembre 2024) Montecatini Terme, 30 settembre 2024 – “All’uscita da un ristorante, nella zona di via Don Minzoni, ho subito un tentativo di rapina da parte di due stranieri, che non dovevano avere più di 16. Dopo avermi colpito un faccio, uno di loro ha iniziato a prendermi a, mentre l’altro ha provato a sfilarmi il”. È questa la testimonianza di una persona, apparsa ieri sui social network, che ha destato profonda preoccupin città. “Per fortuna – prosegue l’uomo – ero con un amico, che si è lanciato subito in mio soccorso. Siamo un po’ ammaccati, ma stiamo bene. Tutto questo è avvenuto a poche centinaia di metri da piazza del Popolo. Sabato sera sembrava di essere proprio nel Bronx, a Montecatini”. La vittima ricorda come si è svolta la serata. “Insieme al mio amico – racconta – siamo andati a cena in un ristorante delle vicinanze, dove siamo clienti abituali.