Assistenza ai malati negli ospedali del Lazio l’appello dell’Arvas | “Abbiamo bisogno di nuovi volontari”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 30 settembre 2024) Silvio Roscioli, presidente dell'Arvas, che da quarantacinque anni si occupa dell', su base volontaria e gratuita, ai pazienti di molte strutture sanitarie di Roma e del: "Siamo alla continua ricerca di volontari, perché ildialla persona è davvero tanto. Cosa ha in cambio un volontario? Né la gloria né beni materiali, ovviamente, ma un ritorno in termini di rene d'aiuto. Ci accorgiamo di quanto si possa crescere come persone nel fare volontariato e quanto possiamo scoprire noi stessi".