Alle elezioni parlamentari in Austria ha vinto il partito di estrema destra Fpö

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 30 settembre 2024)inildella Libertà (Fpö), di, halecon il 29,2 per cento dei voti. In una tornata elettorale con affluenza record, arrivata a sfiorare l’ottanta per cento, per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale una formazione così ae segnata in maniera così evidente da un’ideologia nazista vinceurne. Come prevedibile, Fpö reclama la guida del governo, immaginando forse di costruire un’anza con il centro, ma molto probabilmente dovrebbe proporre un candidato diverso dal suo leader per la carica di cancelliere. Ma durante la campagna elettorale nessunsi era detto disponibile a entrare in una coalizione con il leader Herbert Kickl. Chissà che la prospettiva di governo non faccia cambiare idea a qualcuno.