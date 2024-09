Albero crolla sulla loro auto il Comune ora dovrà risarcire i danni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un platano cadevettura, per ildi Jesi è dovuto a un evento meteo imprevedibile e quindi l’assicurazione dell’Ente non lo risarcisce. Ma la coppia di coniugi non si dà per vinta, si rivolge al giudice di Pace che dopo due anni gli riconosce un risarcimentodi poco inferiore ai 5mila euro. Il fatto era accaduto la mattina del 17 settembre del 2022, lungo il Viale della Vittoria di Jesi, dove un platano di 25 metri è caduto improvvisamente a terra, travolgendo leche transitavano in quel momento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente, ma la donna alla guida di una delle duecolpite , sotto choc si è rivolta al pronto soccorso.