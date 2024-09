Torino cuore e fegato trapiantati insieme | è la prima volta in Italia

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di domenica 29 settembre 2024) Per lain, una donna di 38 anni è stata salvata grazie a un trapianto dele delin blocco, come se fossero un unico organo. L’intervento è stato eseguito all’ospedale Molinette della Città della Salute died è durato nel complesso 12 ore. La sua eccezionalità sta nell’aver mantenuto la normale connessione delcon il, minimizzando così «i tempi di sofferenza ischemica degli organidi essere» e «offrendo una migliore ripresa della loro funzione subito dopo il trapianto». La paziente è sveglia e respira autonomamente La paziente, di Roma, era cardiopatica e reduce da diversi interventi al. Per la gravità delle sue condizioni, era stata iscritta nella lista nazionale dei trapianti urgenti. I due organi sono stati prelevati da un donatore in Lombardia.