Silvio Berlusconi tra elogi e polemiche E un francobollo per regalo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Hanno scelto una bella foto, quelli delle Poste. Piacerebbe anche a lui, o a Marinella, la segretaria che quando il capo scese in politica mandava ai direttori di giornali le immagini «ufficiali». «Sono quelle da pubblicare», riferiva con fermezza e cortesia, prima di capire che le cose non funzionavano proprio così. È undelle migliori annate con sfondo istituzionale e bandiere dell’Italia e dell’Europa che appare neluscito ieri 29 settembre, in quello che sarebbe stato il suo 88° compleanno. Un’emissione che non ci metterà molto a far storcere qualche naso, e ad andare a ruba. Per la tiratura limitata (350.010 esemplari a 1,25 euro), e per la durata illimitata del personaggio che quando riappare in una insegna o su una lettera porta con sé, sempre e comunque, attestati d’affetto e animose. Roba viva, incandescente, non da cold case.