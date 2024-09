Renga e Nek il sodalizio | Un’avventura fantastica E ora il cerchio si chiude

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Alla fine è andata meglio di ogni più rosea aspettativa. IlNek è piaciuto al pubblico e quello che avrebbe dovuto essere un concerto celebrativo all’Arena di Verona per i 40 anni di carriera dell’uno e i 30 dell’altro s’è trasformato in un album, due Sanremo e un lunghissimo tour. Sull’agenda l’epilogo è cerchiato in rosso il 13 ottobre sul palco dell’Ocean Theatre di New York, dopo un giro d’onore nei teatri che vede ‘Fra’ e ‘Fili’ in scena all’EuropAuditorium oggi, domani e martedì. "Diciamo che la cosa ci è un po’ sfuggita di mano", scherza Filippo-Nek. "Onestamente, non era poi scontato che potessimo andare avanti così a lungo, affrontando addirittura un Sanremo da ospiti e uno in gara. Avendo diversi punti in comune, ma percorsi musicali differenti, pure la piena intesa non era poi così sicura. E invece".