Purtroppo è vero | è morto Lutto nel cinema e nella tv il famoso attore stroncato da un tumore

(Di domenica 29 settembre 2024)tv, l’per un cancro al pancreas. Ad annunciarlo è la sua famiglia che con un terribile post sui social conferma la notizia che già si sospettava da ore. “Con il cuore pesante, annunciamo la scomparsa di Drake. Ha ricevuto il colpo più difficile della sua vita quando gli è stato diagnosticato un cancro al pancreas, ma ha affrontato la sfida con incredibile forza e determinazione”, si legge nel comunicato. “Dopo aver combattuto strenuamente, èserenamente, circondato dai suoi cari”. >> “Fiera di te”. Laurea in Medicina per la figlia dell’che l’Italia non ha mai dimenticato Poi scrivono: “È stato un marito, padre e nonno straordinario, oltre che uneccezionale. Amava recitare per il pubblico di Days e lavorare con il miglior cast, crew e team di produzione del settore. Lo amiamo e ci mancherà per tutti i giorni delle nostre vite”.