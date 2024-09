Napoli Conte | Bisogna sudarci ogni partita

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 29 settembre 2024)su Lukaku Antonio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine dellacontro il Monza, concentrandosi in particolare su Romelu Lukaku e il suo contributo alla squadra.ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva di Lukaku al gioco, dicendo che il suo contributo è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del. Ha menzionato che, sebbene Lukaku sia arrivato in condizioni fisiche non ottimali, poiché era fuori rosa e si allenava separatamente, sta lavorando duramente per migliorare.ha dichiarato che il lavoro di Lukaku è già positivo per la squadra, e se segna è ancora meglio, ma ciò che conta è che svolga bene il suo ruolo nelsto collettivo. Inoltre, l’allenatore ha sottolineato l’importanza degli allenamenti regolari, dicendo che il problema è per chi non si allena.