Napoli col Monza 4-2-3-1 e McTominay Conte vuole spezzare un tabù al Maradona

(Di domenica 29 settembre 2024) Ildi Antoniosi prepara ad affrontare ilnella sesta giornata di Serie A, puntando a dare continuità alle ultime prestazioni positive. Dopo il convincente 5-0 in Coppa Italia contro il Palermo, gli azzurri mirano a mantenere alto l’entusiasmo e aunche dura da oltre un anno: ottenere tre vittorie casalinghe consecutive in campionato. Le scelte di formazione didovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite. In difesa, Di Lorenzo e Olivera agiranno sulle fasce, con Rrahmani e Buongiorno centrali. A centrocampo, Anguissa e Lobotka formeranno la diga mediana, mentresarà il trequartista, supportato sugli esterni da Politano e Kvaratskhelia. In attacco, l’intoccabile Lukaku guiderà l’offensiva azzurra.