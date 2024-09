Misano cade in un canale durante una passeggiata con il cane | muore 51enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024)Gera d’Adda. Era uscito a fare la solitacon il, ma non ha più fatto ritorno a casa: undiGera d’Adda, nella Bassa Bergamasca, Andrea Giuliani, è morto dopo essere caduto in un. Erano quasi le 23 quando i soccorsi hanno ricevuto la chiamata dalla zona di via Sergente Maggiore Lorenzo Arrighi: ancora da accertare le cause che hanno portato alla caduta dell’uomo nel corso d’acqua artificiale, che ha una portata di circa 30 centimetri. I familiari e alcuni passanti hanno estratto il corpo e allertato immediatamente i soccorsi: sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica. L’uomo ha trascorso una notte all’ospedale di Zingonia, ma non c’è stato nulla da fare: è morto nella mattinata di domenica 29 settembre. “Questa mattina la nostra comunità si è risvegliata con una tragica notizia.