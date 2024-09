Le Crociate | un tuffo all' indietro nel passato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) LEIris ore 21.10 con Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson. Regia di Ridley Scott. Produzione USA 2005. Durata : 2 ore e 25 minuti LA TRAMA Nel XI secolo un giovane conosce un crociato che dice di essere suo padre e si lascia da lui coinvolgere nella difesa di Gerusalemme. La Città Santa è ancora nelle mani dei cristiani, ma per poco. Le armate di Saladino riescono a espugnarla. Il giovane chiede a Saladino che significato ha per lui Gerusalemme. Il condottiero arabo risponde "Niente" nel senso che strategicamente il luogo non ha importanza. E poi "Tutto" a sottolineare un mito che resiste dopo dieci secoli. PERCHE' VEDERLO perchè è il miglior Ridley Scott del nuovo secolo.