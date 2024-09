L' ayatollah Ali Khamenei guida suprema dell' Iran è stato trasferito in un luogo sicuro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 29 settembre 2024) L'Ali, èsabato mattina in unall'interno del Paese, dove sono state adottate misure di sicurezza rafforzate, hanno riferito alla Reuters due funzionari regionali informati da Teheran. Le fonti hanno affermato che l'è in costante contatto con Hezbollah del Libano e con altri gruppi regionali per definire il passo successivo, dopo che Israele ha ucciso il capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un attacco a Beirut sud, venerdì. Dopo l'annuncio'uccisione di Hassan Nasrallah,ha condannato quello che ha definito «un massacro israeliano in Libano» e ha affermato: «Il massacro di persone indifese in Libano ha rivelato ancora una volta a tutti la ferocia del cane rabbioso sionista e ha dimostrato la politica miope e stupida dei leader del regime usurpatore».