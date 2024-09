Inter il mercato non si ferma mai | in difesa insistenza su un nome!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Il campionato sta entrando piano piano nel vivo, ma il calcionon finisce mai. L’, che la prossima estate dovrà comprare almeno un difensore, rimane sempre attiva. PIANO– Niccolò Ceccarini si esprime suldei nerazzurri: «L’ha diviso il suo lavoro l’anno scorso in due parti: parametri zero (Taremi e Zielinski) investimenti di prospettiva (Martinez e Palacios) il tutto accompagnato dai rinnovi di Dimarco, Darmian, Mkhitaryan, Barella, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez. L’unico rimasto in sospeso era quello di Dumfries ma anche in questo caso è stato trovato un accordo che legherà l’esterno olandese ai nerazzurri fino al 2028. Manca in sostanza solo l’annuncio ufficiale. Per l’immediato futuro la posizione di Oaktree è ben definita. Ci dovrà essere ancora più spazio per operazioni sostenibili con un ringiovanimento della rosa».