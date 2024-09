Il Genoa pesca tra gli svincolati e sceglie Candreva

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Calciomercato, in ritiro da mercoledì per preparare con serenità e ancora maggiore attenzione la partita di Bergamo e ingaggio diche, dopo che Yazici ha firmato per l’Olympiakos, è rimasto l’unico svincolato su cui poter fare realmente affidamento. Nei prossimi giorni sarà a Genova per le visite mediche Antonio, 37 anni, che nell’ultima stagione aveva giocato con la maglia della Salernitana. Fino a qualche settimana fa a lui si erano interessate Monza, Torino, Parma e Como. Le tante e prolungate assenze nel reparto offensivo hanno quindi indotto la società a cercare il giocatore che è integro fisicamente e quindi pronto a dare alla squadra un po’ di quell’imprevedibilità di cui ha tanto bisogno. Gioca da trequartista, ma all’occorenza è schierabile come centrocampista centrale oppure come esterno di fascia destra in mediana.