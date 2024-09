Il futuro del turismo romagnolo | Notte rosa non bastano i concerti Più spazio a eventi e cultura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Il giornalista Fabio Grassi, ex capo ufficio stampa delin Emilia-Romagna, dopo 40 anni tira i remi in barca. Con lui, figlio ed erede del ‘Padre del’ Primo Grassi, va in archivio un periodo importante, dove Fabio a partire dagli anni ’90 ha messo in campo delle strategie comunicative innovative, per garantire un posizionamento vincente di immagine al comparto turistico regionale. Fabio Grassi, ha avuto una grande carriera con una buona base di partenza. "Direi una base ottima, visto che mio padre Primo ha letteralmente inventato ilin riviera e nel 1964 ha realizzato la prima sala stampa al Palazzo deldi Cesenatico". In 40 anni di attività le hanno visto accanto più i privati che i politici. "Io ho sempre dato voce agli imprenditori e alle novità, piuttosto che agli esponenti di partito in cerca di visibilità".