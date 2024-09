Il buon cibo in vetrina Showcooking e assaggi Le Forme del gusto fanno ancora centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Il festival dell’eccellenza dell’agroalimentare è in pieno svolgimento, così come piena è stata ieri piazza Vittoria tra espositori e visitatori. La 12esima edizione della rassegna “Ledel” ha infatti attirato numerosi acquirenti alla mostra mercato in piazza, interessati a salami, formaggi, funghi, vini e dolci del territorio, con quest’anno l’aggiunta di due stand non italiani, con le specialità di Costanza e di Fontainebleau, città (tedesca la prima e francese la seconda) gemellate con Lodi.da mangiare e da pensare, questo il motto di questa edizione del festival, tema sui cui poi si sono concentrati molti degli eventi proposti nella tendostruttura aldella piazza.