Giovanna Maria Bruno e gli altri Marzabotto Coraggio e memoria

(Di domenica 29 settembre 2024) Baroncini Un uomo sulla soglia di una porta di Sibano e, sullo sfondo azzurro del cielo, una formazione di aerei. Quel papà non c’è più stato: rastrellato dai tedeschi, ammazzato alla canapiera e scomparso nel fiume.e la madre dormirono per 40 giorni sul feretro, il corpo non arrivò.Zebri ha avuto la famiglia sterminata: "Quando arrivarono i tedeschi, mio padre si nascose nel bosco e la sorella Bruna, incinta di nove mesi, cercò di andare con lui dicendo, dalla finestra, ’Vengo con voi’. Ma il papà le disse di no, perché i tedeschi di solito cercavano solo uomini adulti". Non andò così: i tedeschi infatti bruciarono la casa degli Zebri dove la nonna morì bruciata, ucciserocomponenti, a uno in particolare tolsero gli occhi e spararono 14 colpi. E la Bruna? "La squarciarono, e infilzarono il feto. Mio padre ha fatto i conti con quel giorno per tutta la vita".