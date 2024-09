Furto con scasso presso un bar preso cambiamonete

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoconun locale di un distributore dei carburanti in via Bachelet nel capoluogo questa notte alle 4:00 circa. I malviventi, almeno 4 a bordo di un Suv hanno forzato la porta d'ingresso del bar adiacente il distributore di carburanti, entrando nel locale hanno rubato una macchina automatica cambia monete con all'interno somma di denaro ancora in corso di quantificazione. I malviventi, successivamente si dileguavano a bordo dell'auto in direzione San Giorgio del Sannio. Sul posto intervenivano il personale della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica per cercare di trovare elementi utili per individuare i responsabili.