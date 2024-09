Fonseca schiaffoni a Pioli | Questa squadra negli ultimi anni parole esplosive

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Paulosi gode la sua rivincita. Il tecnico del Milan che fino a pochi giorni fa era già con la valigia in mano di fatto con la vittoria del derby e quella con il Lecce ha salvato il suo futuro, almeno per ora, al Milan. Se il derby aveva convinto sotto il profilo del temperamento dellae del risultato, la partita con il Lecce è stata una vera e propria lezione di calcio per i salentini. In cinque minuti di fuoco il Milan ha messo sotto il Lecce sganciando tre siluri.