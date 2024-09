Flick esagera col turn over e il Barcellona perde Sport | Una Flickada in Liga non si fanno esperimenti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024)fae il: “Unaada che non è andata bene” Ieri ilha subito la prima sconfitta in campionato: 4-2 in casa dell’Osasuna dopo sette vittorie di fila. Asi contesta l’ampioin vista dell’impegno in Champions, tanto che il quotidianotitola così il pezzo sulla sconfitta subita: “Unaada che non è andata bene“. Ecco cosa scrive il quotidiano a proposito del: “Una squadra come il Barça non può permettersi di trascorrere quarantacinque minuti tirando solo una volta in porta. Né può permettere a una squadra come l’Osasuna di segnare quattro gol. Hansiha rischiato troppo con ilche non ha funzionato. Il primo tempo contro l’Osasuna è stato il peggiore visto in questa stagione.