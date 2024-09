Estra Pistoia prima sfida | Tutto è nelle nostre mani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) L’attesa dell’esordio in campionato (questa sera ore 19 PalaCarrara) è sempre un momento molto particolare, un frullatore d’emozioni che si dissolveranno solo una volta che sarà alzata lapalla due della stagione. Coach Dante Calabria da giocatore ne ha vissuti tanti di questi momenti, di vigilie in cui, magari, si pensa all’emozione del debutto, all’accoglienza dei tifosi, alle incognite relative all’avversario. "– dice Calabria – penso alle situazioni che si creeranno sul campo ed a quanto saremo pronti ad affrontarle. Ho giocato tanti anni e siamo noi giocatori che ci mettiamo pressioni addosso più che i tifosi o gli avversari. La squadra sta bene sia fisicamente che mentalmente, in settimana abbiamo lavorato bene su alcune situazioni che potrebbero presentarsi con Napoli e adesso tocca a noi giocare con intensità e metteresul campo".