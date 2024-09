E’ fuori EUPHORIA di LAGOONA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 29 settembre 2024)è disponibile con il nuovo singolo per V4V Records,, una ballad alt rock scritta con Ivo Bucci dei VOINA e le chitarre di Alessandro Guercini dei FASK. “” è il Nuovo Singolo deiIl 27 settembre segna il lancio di “”, il nuovo singolo della band umbra, prodotto per V4V Records. Questo brano segna un ulteriore capitolo nel percorso artistico della band, che ha già fatto parlare di sé con i singoli “Mostri” e “Quello che resta”. Presave: https://orcd.co/Ascolta il singolo: https://orcd.co/La Collaborazione Artistica “” è una ballad alt rock che si distingue per la sinergia creativa tra Luca Chiabolotti e Ivo Bucci dei VOINA. Alle chitarre, troviamo Alessandro Guercini, noto per il suo lavoro con i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS.