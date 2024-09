Centro storico senza auto Verso l’isola pedonale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Lucca, 29 settembre 2024 – Carico e scarico merci in, il piano definitivo arriverà entro fine ottobre: lo assicura l’amministrazione comunale dopo l’incontro avuto con gli operatori che si occupano della consegna e del ritiro di merci dentro le Mura. Come si ricorderà, dal giugno scorso il Comune ha ridotto le fasce orarie in cui è consentita la circolazione nella Ztl per il carico e scarico merci, con l’obiettivo di mettere un argine all’eccessivo via vai di mezzi che risultava evidente in. A seguito di questa prima fase sperimentale, l’assessore alla mobilità Remo Santini ha convocato le associazioni di categoria, le ditte di distribuzione e gli addetti ai lavori coinvolti per una riunione di confronto e aggiornamento, che si è tenuta presso la Casermetta Santa Croce.