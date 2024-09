Benevento Pd | Piazza San Modesto senza alcun controllo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo del Pd sannita.San, luogo simbolo del rione Libertà , è diventata ormai un’ area in cui sfrecciano indisturbati veicoli e scooter,del territorio da parte dell’Amministrazione comunale.Molti cittadini ci segnalano, anche con evidenze fotografiche, che aSansono stati rimossi i paletti che impedivano l’accesso ai mezzi nell’area pedonale dellaantistante la Chiesa San.Una circostanza pericolosissima, visto che ingiocano bambini, passeggiano famiglie con neonati ed è punto di ritrovo per anziani. Inoltre, la circolazione di veicoli è dannosa per gli arredi dellache solo qualche anno fa è stata ammodernata.