Ballando con le stelle Barbareschi in lacrime | c’entra la Lucarelli

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 29 settembre 2024) News Tv. Tra le tante esibizioni andate in onda ieri, sabato 28 settembre 2024, durante la prima puntata della nuova edizione dicon le, ce n’è stata una che è finita in. Stiamo parlando della performance di Luca. L’attore 68enne ha fatto il suo debutto nello show di Rai 1 con un boogie. A fine esibizione Lucaè scoppiato ina causa delle parole di Selvaggia: cos’ha detto sul concorrente dicon le? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Tu si que vales”, volano insulti: le reazioni di Ferilli e Littizzetto Leggi anche: Paola Caruso, lo straziante retroscena sul figlio a “Verissimo” “con le”, l’esibizione di Lucaconquista tutti Nella prima puntata dicon le, Lucae Alessandra Tripoli si sono lanciati in un boogie sulle note di “Trouble”.