Accessori per capelli | tre must have da sfilata da copiare adesso

(Di domenica 29 settembre 2024) Non solo moda e make-up, dalle sfilate Primavera-Estate 2025 sono arrivati anche tanti suggerimenti sulle tendenze hair della prossima stagione, con un’attenzione particolare agliper, tornati da qualche tempo in auge e sempre più amati da stilisti e celeb. Oltre a nuove interpretazione per i tagli a caschetto, da New York a Parigi.per: la fascia in stile Anni Sessanta dalle passerelle allo street style In tessuto, di solito nera, abbinata a chiome bouffant (altro grande ritorno, sebbene reinterpretato in chiave contemporanea): la fascia che tanto piaceva a Brigitte Bardot e alle altre ragazze di ieri è stata protagonista di più di un hair look, spesso però passata in sordina, offuscata dal lato fashion delle settimane della moda.