Aborto libero e sicuro Non una di meno in piazza | Dati drammatici in Italia 11 regioni con il 100% di obiettori di coscienza

(Di domenica 29 settembre 2024) Nella Giornata internazionale dedicata all’e gratuito, Non Una di, il movimento trasfemminista nato nel 2016, scende ina Roma, di fronte al ministero della Salute, per rivendicare il diritto all’interruzione di gravidanza. Ventisei le città, in tutta, dove sono stati organizzati diversi presidi e manifestazioni. “Noi abbiamo 11inche hanno un’obiezione dial– dichiara Graziella Bastelli, attivista romana di Nudm – in altre si arriva tranquillamente al 70%”. La realtà, secondo le attiviste, è ancora peggio della fotografia scattata dai report, perché come spiega Barbara Piccinini di Cattive Ragazze, “Isono vecchi e parziali”.