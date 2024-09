Wta Pechino 2024 Paolini | Contro Tauson è stata dura amo questo torneo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Jasminestacca il pass per il terzo turno del “China Open”,Wta 1000 in corso sui campi in cemento di. La 28enne toscana, terza testa di serie del seeding, ha superato la danese Clarain tre set (1-6, 7-5, 6-4). “È, lei gioca molto bene, ha un diritto davvero veloce e potente. Ho cercato di rimanere lì e di giocare tutti i punti. Amo, lo scorso anno ho raggiunto gli ottavi: stavolta mi piacerebbe fare meglio”, le parole dell’azzurra alla fine del match odierno, come riporta “SuperTennis”. “Devo usare le mie armi, la mia strategia per giocare il mio tennis: non lasciate che le persone vi dicano che non potete fare qualcosa.