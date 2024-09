Un concerto per chiedere la pace | la musica italiana sul palco per dire ‘no’ alle guerre Da Emma a Elodie ecco il cast completo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Un grido d’unione contro la violenza e l’indifferenza in un evento unico “Per la– Live contro le”, previsto il 23 ottobre all’Unipol Forum di Assago (Milano). Alcuni Big dellainsieme sullo stessoper un evento benefico volto a sensibilizzare il pubblico sull’urgenza di promuovere lae sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie causate dai conflitti. I protagonisti saranno: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas, Elisa,, J-Ax, Madame, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi e Rose Villain. Insieme si fanno portavoce di una amara realtà e di un desiderio comunque: “Proprio quando rischiamo di abituarci, non dobbiamo smettere di parlare die di sperare in un mondo migliore, fondato su comprensione, dialogo e aiuto reciproco”.