Siamo davvero pronti al nuovo Valentino di Alessandro Michele?

(Di sabato 28 settembre 2024) Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Dove eravate il 29 settembre del 2024? La domanda è quella che si fa per i grandi eventi, quelli che hanno cambiato la storia. Ad esempio, dove eravate quandoè stato nominato direttore creativo di? Ma soprattutto, dove sarete quando presenterà la sua prima collezione a Parigi? Se state leggendo questo articolo nel momento esatto in cui è stato pubblicato, mancano poco più di ventiquattro ore al debutto dialla guida della Maison. Un debutto pieno di aspettative, curiosità e scetticismo preventivo da parte di qualcuno. La nomina del designer romano è arrivata dopo mesi di speculazioni e voci di corridoio, avvistamenti per le vie di Roma e una certa isteria di massa intorno al futuro di