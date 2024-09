Sassuolo-Spezia 0-0 nel match di vertice poche le occasioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Reggio Emilia, 28 settembre 2024 – Finisce in parità a Reggio Emilia tra, in uncontratto, con. Gli spezzini mantengono l'imbattibilità e accorciano sulla capolista Pisa, mantenendo a distanza il. Un buon pareggio, pensando alla prossima sfida casalinga contro la Reggiana. Non c'è dall'inizio, tra i bianchi, capitan Hristov per problemi fisici e al suo posto ecco Wisniewski, sulla fascia, facendo spostare Mateju, mentre tutti confermati dopo il poker alla Carrarese tranne Soleri sostituito da Di Serio. Al Mapei stadium,iniziano a duellare a centrocampo poi il primo tiro arriva all'8' con Pio Esposito che spara alto, così come un minuto dopo la conclusione di Iannoni dall'altra parte. Una grande occasione per Di Serio al 14', ma il suo colpo di testa e spalla sul passaggio di Vignali dalla destra, è sul fondo.