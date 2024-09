Re Carlo III al 25 anniversario del Parlamento scozzese

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) ReIII e la Regina Camilla hanno partecipato alla celebrazione del 25°dela Edimburgo. Nel suo discoro alla Camera, il sovrano britannico ha elogiato la Scozia non solo per “la sua bellezza naturale, naturalmente, ma anche per la sua forza di carattere, basata sulla straordinaria diversità dei suoi abitanti”. Reha poi parlato di un futuro luminoso per il Paese e per il suo. “Che questo momento sia quindi l’inizio del prossimo capitolo. I risultati del passato e l’impegno dimostrato nel presente ci danno una base più solida per avere fiducia nel futuro”, ha concluso il sovrano. Nel corso della cerimonia è stato inoltre ricordato come Re, che da febbraio si sta sottoponendo a cure per il cancro, abbia partecipato all’inaugurazione delnel 1999 quando era ancora Principe.