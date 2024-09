Ragazza di 24 anni lotta per la vita | colpita da arresto cardiaco durante la visita dal dentista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Assisi (Perugia), 28 settembre 2024 – Unadi 24si trova ricoverata in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia di Perugia dopo essere statada uncircolatoriounadentistica. Le condizioni della giovane sono subito apparse particolarmente gravi, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza e dell’automedica del 118 dell’ospedale di Assisi. Visto il quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Nibbio 1 che, giunto nella zona – il fatto si è verificato nel territorio assisano –, ha toccato terra in prossimità di una delle vie centrali, dove è stato creato lo spazio per consentirne l’atterraggio. In volo poi, laè stata trasportata nell’ospedale regionale umbro dove è stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva.